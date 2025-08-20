قطر: مقترح التهدئة يتضمن مسارا لوقف دائم للحرب وننتظر رد إسرائيل 

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم،​ شارك أمس، في محادثات بمدينة العلمين المصرية لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة .

وأوضح الأنصاري في مؤتمر صحفي، أن قطر ومصر تلقتا رد حركة حماس على المقترح المطروح، والذي يتضمن مسارًا لوقف دائم لإطلاق النار، مؤكدًا أنه "أفضل ما يمكن تقديمه في المرحلة الراهنة".

وأشار إلى أن الدوحة والقاهرة لا تزالان بانتظار الرد الإسرائيلي على موافقة حماس، مضيفًا: "لا يوجد مدى زمني محدد للرد، لكننا سمعنا أن إسرائيل تبحث الأمر، ونتمنى أن يأتي الرد سريعًا وإيجابيًا."

وبيّن الأنصاري أن المقترح الذي وافقت عليه حماس يتطابق إلى حد كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل في وقت سابق، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أنه "لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض سوى التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق."

كما كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية على اتصال مستمر مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة. وأكد أن هناك حراكًا إيجابيًا بشكل عام، معربًا عن الأمل في أن يتم البناء عليه للتوصل إلى اتفاق.

واختتم المتحدث باسم الخارجية القطرية بالقول: "نتمنى التوصل إلى اتفاق، وإذا تم ذلك فيجب تطبيقه فورًا."

