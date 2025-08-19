ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وسائل إعلام رسمية في الصين اليوم الثلاثاء إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة في شمال البلاد، مما يرفع عدد الوفيات جراء العواصف في الآونة الأخيرة بالمنطقة إلى 13، فيما لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار.

تعاني مناطق في الصين من هطول أمطار أكثر غزارة من المعتاد في ظل ظروف جوية متطرفة منذ يوليو مع اجتياح أمطار شرق آسيا الموسمية شمال البلاد وجنوبها.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا أنه جرى انتشال ثلاث جثث من مياه السيول بمدينة أوردوس في منغوليا الداخلية مع تسجيل فقدان ثلاثة أشخاص بالقرب من ضفاف النهر الأصفر على بعد نحو 70 كيلومتراً.

وأفادت تقارير تلفزيونية إخبارية بأن أمطار أمس الاثنين كانت الأولى ضمن ثلاث موجات متوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة.