زلزال بقوة 5.2 درجة يهز باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالاً بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب إسلام آباد وروالبندي وبيشاور.

وأفادت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية بأنه مع تضرر أجزاء من إقليم خيبر بختونخوا، تشمل منطقة مانسيهرا، لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الآن. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الزلزال وقع في الساعة 1020 صباحاً بالتوقيت المحلي، وكان على عمق 190 كيلومتراً، وأن مركزه يقع في منطقة هندو كوش الأفغانية.

جدير بالذكر أن زلزال اليوم يأتي في أعقاب زلزال آخر ضرب شمال باكستان في الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، بقوة 5.5 درجة.