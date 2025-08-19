150مفقودا بعد فيضانات مدمرة في باكستان

تواصل السلطات الباكستانية عمليات البحث والإنقاذ بعد فيضانات مفاجئة ضربت إقليم خيبر باختونخوا شمال غرب البلاد نهاية الأسبوع، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 277 شخصًا، بينما لا يزال أكثر من 150 شخصًا في عداد المفقودين حتى يوم الاثنين.

غياب التحذيرات

أفاد سكان القرى بأنهم لم يتلقوا أي تحذيرات عبر مكبرات صوت المساجد، وهي الوسيلة التقليدية للتنبيه في المناطق النائية. وأوضحت الحكومة أن السيول كانت مفاجئة وسريعة إلى حد أن المياه اجتاحت المنازل قبل صدور أي إنذار.

ويرى خبراء أن التغير المناخي جعل سكان المناطق الجبلية في شمال باكستان أكثر عرضة للأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة.

شهادات متضررين

أكد سكان في منطقة بونر أن منازلهم ومتاجرهم لم تكن مبنية قرب الجداول المائية، ومع ذلك اجتاحتها الفيضانات، بينما قال رئيس وزراء الإقليم، علي أمين غاندابور، إن العديد من الوفيات كان يمكن تجنّبها لو لم تُبنَ المنازل على ضفاف المجاري. وأضاف أن الحكومة ستشجع النازحين على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا مع تقديم المساعدة في إعادة البناء.

خسائر واسعة

منذ بدء موسم الأمطار الموسمية في 26 يونيو، أسفرت الفيضانات عن مقتل ما لا يقل عن 645 شخصًا في أنحاء باكستان، بينهم 400 في الشمال الغربي وحده.

وفي اجتماع ترأسه رئيس الوزراء شهباز شريف، قُدّرت الخسائر المادية بأكثر من

126 مليون روبية (نحو 450 ألف دولار).

جهود الإغاثة

نشرت السلطات الباكستانية وحدات من الجيش والمهندسين، لإزالة الأنقاض، بينما أنشأت القوات الجوية جسرًا جويًا نقل 48 طنًا من مواد الإغاثة من كراتشي إلى بيشاور. كما حشدت الأمم المتحدة فرقها في المناطق الأكثر تضررًا، حيث أدى الدمار في الطرق وخطوط الاتصال إلى عزل العديد من القرى.

امتداد الفيضانات

لم تقتصر آثار السيول على باكستان، إذ ضربت الفيضانات أيضًا الجزء الذي تديره الهند من كشمير، ما أسفر عن مقتل 67 شخصًا على الأقل وفقدان العشرات، تزامنًا مع الحج الهندوسي السنوي.

وتأتي هذه الكارثة بعد فيضانات عام 2022، التي أودت بحياة نحو 1700 شخص في باكستان، واعتُبرت من أسوأ الكوارث المرتبطة بتغير المناخ في تاريخ البلاد الحديث.

أوضاع صعبة

أفادت منظمات إغاثة محلية بأن آلاف الأسر اضطرت إلى المبيت في العراء بعد أن دمرت الفيضانات منازلها بالكامل، بينما تفتقر المخيمات المؤقتة إلى الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية. وأكدت تقارير إنسانية أن النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من المتضررين، وسط مخاوف من تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة إذا استمر تأخر المساعدات.