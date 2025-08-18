مصر تُسير اليوم القافلة الـ 16 من شاحنات المساعدات نحو قطاع غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أطلقت جمهورية مصر العربية، صباح اليوم الأحد، قافلة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المُحاصر عبر معبر كرم أبو سالم؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة ورفع العبء عن سكان غزة الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة.

ووفق قناة "القاهرة الإخبارية" فإنَّ شاحنات المساعدات اصطفت؛ تمهيدًا لعبورها نحو القطاع، حاملة مئات الأطنان من المواد الإغاثية المتنوعة.

وأوضحت أنَّ القافلة الـ16 من "زاد العزة" تضم أطنانًا من المساعدات الغذائية والدقيق، ومستَلزمات طبية، ومواد إغاثية لازمة يحتاجها القطاع.

وأشارت إلى أنَّ الهلال الأحمر المصري، يحرص على تنوع سلال المساعدات، والتي تتضمن حليب الأطفال، والدقيق، والزيت، والسكر، والجبن؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع.

وذكرت أنَّ محافظة شمال سيناء وفرت عددًا من المراكز اللوجستية المختلفة، كما جرى تخصيص الكثير من مستشفياتها والفرق الطبية؛ لاستقبال المصابين والجرحى من الفلسطينيين.

المصدر : القاهرة الإخبارية