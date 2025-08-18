اخبار العالم

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس سيراليون

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس سيراليون

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، رسالة خطية، من رئيس سيراليون الدكتور جوليوس مادا بيو، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وتسلم الرسالة، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون السيد تيموثي موسى كابا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


