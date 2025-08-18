عاجل: حماس توافق على وقف إطلاق النار مقابل 10 رهائن أحياء

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أبلغت حركة حماس وسطاء مصريين وقطريين أن الحركة وافقت على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما قال مسؤول في حركة حماس لرويترز يوم الاثنين.

وبحسب التقارير، يتضمن الاقتراح المقدم لحماس وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 رهينة متوفين، بالإضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عبر منظمات إغاثة دولية. كما يتضمن الاقتراح مفاوضات لإنهاء الحرب، والتي ستبدأ فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وذكرت وكالة أكسيوس أن رد حماس "يتوافق بنسبة 98 في المائة" مع الاقتراح الذي قدمه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، والذي وافقت عليه إسرائيل في وقت سابق.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل لم تتلق بعد تفاصيل رد حماس، وفي وقت سابق، ظهرت تقارير تفيد بأن اللقاء بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن جبر آل ثاني والفصائل الفلسطينية ووزير المخابرات المصري وممثلي حماس "كان إيجابيا".

وأضافت المصادر أن الاجتماع "أظهر أيضا شعورا متزايدا بالمسؤولية والتصميم على إنهاء الحرب". وقد وصل رئيس الوزراء القطري إلى مصر اليوم الاثنين للقاء وسطاء بشأن صفقة محتملة للإفراج عن رهائن ، حسب ما أفادت مصادر مطلعة لصحيفة جيروزاليم بوست .

وتلقت حركة حماس مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار من مصر وقطر خلال اجتماع حضره أيضا ممثلون عن عدد من الفصائل الفلسطينية.

وذكرت قناة العربية أن الفصائل الفلسطينية وافقت على المقترح الجديد، فيما طلب وفد حماس مهلة لمناقشته. ويقال إن الاقتراح المحدث هو اتفاق إطاري مع تعديلات على رد حماس الأخير، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن المتبقين على مراحل، وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة.

وزعمت العربية أيضاً أن مصر طلبت من وفد حماس البقاء في القاهرة حتى التوصل إلى اتفاق، وأعطتهم مهلة بضع ساعات للتوصل إلى قرار.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء السبت، أن إسرائيل لن تقبل إلا باتفاق شامل يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة. ويأتي هذا التصريح في ظل تجدد التقارير حول مرونة حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار على مراحل مقابل إطلاق الأسرى.

"يوضح مكتب رئيس الوزراء أن إسرائيل ستوافق على الصفقة بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة، وطبقاً لشروطنا لإنهاء الحرب، والتي تشمل نزع سلاح حماس ، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الإسرائيلية على محيط غزة، وإقامة حكومة غير تابعة لحماس وغير فلسطينية تعيش بسلام مع إسرائيل"، بحسب البيان.