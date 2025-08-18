اخبار العالم

مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بولاية يوتا الأميركية

0 نشر
0 تبليغ

مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بولاية يوتا الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الأميركية، الاثنين، مقتل شرطيين بالرصاص في مدينة تريمونتون شمال ولاية يوتا، أثناء استجابتهما لبلاغ عن مشاجرة منزلية مساء الأحد.
وأوضحت الشرطة أن نائبًا من مكتب قائد الشرطة وكلبًا بوليسيًا أصيبا أيضًا خلال الحادث، وقد نُقلا إلى المستشفى وحالتهما مستقرة.
وتمكن عدد من المارة من إقناع المشتبه به بإلقاء سلاحه بعد إطلاق النار، قبل أن تتدخل وحدات التدخل السريع لتفتيش المنزل والتأكد من عدم وجود تهديدات أخرى.
وأكدت الشرطة أنه تم القبض على الرجل بتهمة القتل المشدد، دون الكشف عن هويته حتى الآن.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا