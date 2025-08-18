فرنسا تُطالب إسرائيل بالتخلي عن مشروعها الاستيطاني بالضفة

القاهرة - كتب محمد نسيم - طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، إسرائيل بالتخلي عن مشروع "E1"، الذي يهدف لتوسيع المستوطنات التي استولت عليها من المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وأدانت الخارجية الفرنسية، في بيان، مخطط الاستيطان الإسرائيلي في منطقة "E1"، الذي من شأنه فصل القدس عن الضفة الغربية.

ودعا البيان، إسرائيل للتخلي عن هذا المشروع، الذي يُشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

وحذر من أن تنفيذه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويُقوّض حل الدولتين بشكل خطير.

وشدد البيان على أن حل الدولتين؛ الحل الوحيد الذي يضمن السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين.

المصدر : وكالة وفا