وأوضحت القنصلية أن استقبال طلبات العودة يتم عبر رابط إلكتروني مخصص، إضافة إلى التسجيل المباشر لدى ممثلي الجاليات السودانية في المدن والمناطق الليبية. كما أشارت إلى وجود ممثلين لها في عدد من المدن، بينها المرج والبيضاء وشحات والقبة ودرنة وطبرق والبريقة وأجدابيا والواحات والكفرة وسبها والجفرة، لتسهيل الإجراءات على الراغبين بالعودة.
وأكدت القنصلية أن السودانيين الراغبين في العودة يمكنهم مراجعة الجهات المعنية لاستكمال أوراقهم الرسمية، مشددة على أن المبادرة تهدف إلى دعم المواطنين الراغبين في إعادة الاستقرار لأسرهم بعد سنوات من الحرب والنزوح.
كانت هذه تفاصيل خبر قنصلية السودان بليبيا تطلق مبادرة العودة الطوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.