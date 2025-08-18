قنصلية السودان بليبيا تطلق مبادرة العودة الطوعية

أعلنت القنصلية العامة السودانية في مدينة بنغازي الليبية، عن إطلاق مبادرة «العودة الطوعية» للمواطنين السودانيين المقيمين في ليبيا، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي «بعد التحسن المطّرد في الأوضاع الأمنية داخل السودان، وزيادة رغبة المواطنين في العودة إلى بلادهم»، وفق بيان رسمي نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت القنصلية أن استقبال طلبات العودة يتم عبر رابط إلكتروني مخصص، إضافة إلى التسجيل المباشر لدى ممثلي الجاليات السودانية في المدن والمناطق الليبية. كما أشارت إلى وجود ممثلين لها في عدد من المدن، بينها المرج والبيضاء وشحات والقبة ودرنة وطبرق والبريقة وأجدابيا والواحات والكفرة وسبها والجفرة، لتسهيل الإجراءات على الراغبين بالعودة.

وأكدت القنصلية أن السودانيين الراغبين في العودة يمكنهم مراجعة الجهات المعنية لاستكمال أوراقهم الرسمية، مشددة على أن المبادرة تهدف إلى دعم المواطنين الراغبين في إعادة الاستقرار لأسرهم بعد سنوات من الحرب والنزوح.