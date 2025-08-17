اخبار العالم

انتحاري يفجر نفسه في مدينة حلب

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن انتحاريا فجّر نفسه في مدينة حلب بشمال سوريا، اليوم الأحد، باستخدام حزام ناسف، مما أدى إلى مقتله دون وقوع إصابات أخرى.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن الانفجار وقع قرب مخبز في حي "الميسر" بالمدينة. 
كانت العاصمة السورية دمشق شهدت، أمس السبت، انفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارة من دون أن تسفر عن إصابات، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الانفجار وقع "في منطقة المزة"، الراقية التي تضم مقرات سفارات ومكاتب للأمم المتحدة.

