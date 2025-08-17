مركز الملك سلمان يدعم متضرري باكستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3.900 سلة غذائية في مناطق حويلي ومظفر آباد وبونش بإقليم أزاد جامو وكشمير، ومنطقتي دير العليا وتورغر بإقليم خيبربختونخوا، ومنطقة ليّه بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها (27.094) فردًا من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب الباكستاني الشقيق، وتحقيق الأمن الغذائي.