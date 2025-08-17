ويتكوف يكشف جانبا من نتائج قمة ترامب وبوتين

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص، اليوم الأحد، عن جانب من نتائج القمة التي جمعت الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في ألاسكا في محاولة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

من الأمور التي كشف عنها ويتكوف اتفاق ترامب وبوتين على تقديم "ضمانات أمنية متينة" لأوكرانيا.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية، قال ويتكوف، الذي شارك في قمة ألاسكا "تمكنا من انتزاع التنازل التالي: أن تتوفر إمكانية للولايات المتحدة لتقديم حماية شبيهة بالمادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي تمثل أحد الأسباب الجوهرية التي تدفع أوكرانيا إلى الرغبة في الانضمام إلى حلف الناتو"، مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى التي سمع فيها أن بوتين يوافق على ذلك.

وتابع ويتكوف، في معرض كشفه عن بعض من أولى تفاصيل ما جرى بحثه في قمة الجمعة في ألاسكا، بأن الجانبين توافقا على "ضمانات أمنية قوية يمكنني وصفها بأنها تغير قواعد اللعبة"، موضحا أن روسيا أعلنت أنها ستقدم التزاما تشريعيا بعدم السعي للسيطرة على أي أراض إضافية في أوكرانيا.

كما كشف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، الذي سبق أن زار موسكو أكثر من مرة والتقى بوتين، أن روسيا قدمت "بعض التنازلات" في ما يتصل بخمس مناطق أوكرانية كانت موسكو قد أعلنت ضمها.

وأوضح ويتكوف "قدم الروس بعض التنازلات... بشأن كل هذه المناطق الخمس"، في إشارة لى دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي أعلنت روسيا ضمها إلى أراضيها بعد بدء الأزمة عام 2022، وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في 2014.

وأعرب المبعوث الخاص عن أمله بأن يكون اجتماع الاثنين بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين "مثمرا"، في وقت تدفع واشنطن نحو حل للأزمة.

وأضاف ويتكوف للشبكة "أنا متفائل بأننا سنعقد اجتماعا مثمرا الاثنين، سنتوصل الى توافق فعلي، سنتمكن من العودة إلى الروس والدفع قدما باتفاق السلام هذا وإنجازه".