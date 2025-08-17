زيلينسكي ما بين الشوكة والسكين!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يُدرك زيلينسكي أنه يُخاطر بوقوع كمين آخر في المكتب البيضاوي، لكن عليه أن يكون مُشاركًا طوعيًا في محادثات السلام.

من المُقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب في البيت الأبيض عقب قمة الرئيس الأمريكي مع فلاديمير بوتين.

لن يكون هناك استقبال حافل أو تصفيق حار عند وصول فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن العاصمة يوم الاثنين.

لكن الذكرى المُرّة لزيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض ستظل حاضرة بقوة في ذهن الرئيس الأوكراني.

في فبراير، سخر منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم ارتدائه بدلة رسمية، وقال له إنه "لا يملك الأوراق"، قبل أن يُطرد من المبنى مُبكرًا، كزبون مُتمرد يُطرد من حانة.

يُدرك زيلينسكي أنه يُخاطر بوقوع كمين آخر في المكتب البيضاوي، لكن عليه أن يُقدم نفسه كمشارك طوعي في محادثات السلام، خوفًا من أن يُصوَّر على أنه العقبة أمام التوصل إلى حل.

إيجاببة مقيدة

سادت في البداية أجواء من التفاؤل الحذر في كييف بعد قمة ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ بدا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين واشنطن والكرملين دون وجود أوكرانيا، كما كان يُخشى.

لكن هذه الإيجابية المُقيّدة سرعان ما تبددت مع إصدار ترامب بيانًا صباح اليوم التالي لليلة التي سبقتها.

في ذروة حماسة اجتماعه مع بوتين، بدا وكأنه قد تخلى عن الأمر الرئيسي الذي أكده له القادة الأوروبيون - وهو ضرورة وجود وقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا كنقطة انطلاق أساسية لحل دائم.

يبدو أن ترامب قد توصل إلى استنتاج مفاده أنه لا حاجة لوقف إطلاق النار. "أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا... هي التوجه مباشرةً إلى اتفاق سلام"، هكذا عبّر عن ذلك على حسابه على "تروث سوشيال".

أحدث هذا صدمةً في كييف.

يعتقد الكثيرون هناك وفي أماكن أخرى أن روسيا لا تنوي وقف الحرب بعد، وستستخدم تفوقها العسكري في ساحة المعركة للضغط على أوكرانيا في مفاوضات مطولة للتخلي عن المزيد من الأراضي.

وفي غضون ذلك، سيستمر ذبح الأوكرانيين.

هذا هو الموقف الأكثر دراماتيكية من ترامب، الذي صرّح قبل الاجتماع وبعد ضغوط من القادة الأوروبيين بأنه لن يكون سعيدًا إذا لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار، بل وتوعد بعواقب وخيمة.

لكن التقارير تشير الآن إلى أن ترامب يُعطي مصداقية للموقف الروسي - ففي مكالمة هاتفية مع زيلينسكي، عرض ترامب اقتراح بوتين بأن تتنازل أوكرانيا عن المزيد من الأراضي، مقابل إنهاء الحرب.

لا شك أن الرئيس الأوكراني شعر بالضيق لرؤية صور بوتين وهو يُستقبل استقبالًا ملكيًا في قاعدة عسكرية أمريكية في ألاسكا. هذا يتناقض تمامًا مع طريقة استضافته على الأراضي الأمريكية.

في دائرة ترامب، كل شيء عبارة عن منافسة شخصية، وبينما يُبدي احترامًا واضحًا لبوتين، يُكنّ ازدراءً لزيلينسكي. هذا يجعل موقف الأوكراني صعبًا للغاية.

* أعدت هذه المادة من قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط: https://news.sky.com/story/zelenskyy-knows-he-risks-another-oval-office-ambush-but-has-to-be-a-willing-participant-in-peace-talks-13413338