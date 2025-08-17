حكومة الكونغو وحركة "إم23" تسلمتا مسودة اتفاق سلام

ابوظبي - سيف اليزيد - تسلمت السلطات في العاصمة كينشاسا وحركة "إم23" المسلحة مسودة اتفاق سلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك قبل أيام من استئناف محادثات السلام، وفق ما ذكر مسؤول قطري مطلع على سير المفاوضات اليوم الأحد.

وأوضح المسؤول "تم تسليم طرفي النزاع مسودة اتفاق سلام"، مشيرا إلى أن الوسيط القطري يستعد "لاستضافة جولة مفاوضات مهمة في الدوحة" من المتوقع أن تبدأ خلال أيام قليلة.

ونصّ إعلان مبادئ، وقعه الجانبان بعد محادثات في الدوحة في 19 يوليو الماضي، على توقيع اتفاق سلام بحلول 18 أغسطس الجاري على أبعد تقدير.