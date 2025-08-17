قادة اوروبيون يشاركون بلقاء زيلينسكي - ترامب الإثنين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن عن أن قادة أوروبيين سينضمون إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محادثات حاسمة بالبيت الأبيض يوم غد الاثنين.

يأتي اللقاء بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرييس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة في ألاسكا.

وأفاد بيان صادر عن داونينج ستريت، أعلن عن حضوره، أن رئيس الوزراء كير ستارمر "مستعد لدعم هذه المرحلة التالية من المحادثات، وسيؤكد استمرار دعمه لأوكرانيا مهما طال الزمن".

وسيرافق ستارمر العديد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرز وأمين عام حلف الناتو مارك روته.

وقال محللون إنه قد يكون اصطحاب مجموعة من القادة الأوروبيين محاولة من السيد زيلينسكي لمنع تكرار المواجهة الشهيرة في المكتب البيضاوي مع السيد ترامب ونائب الرئيس، جيه دي فانس، في فبراير.