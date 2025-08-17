اخبار العالم

اسبانيا تُعقّب على قرار إسرائيل بشأن الاستيطان في الضفة

القاهرة - كتب محمد نسيم - عقبت وزارة الخارجية الإسبانية، ليلة الجمعة، على قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاستيطان في الضفة الغربية. 

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية انتهاك جديد للقانون الدولي ويُقوّض طريق حل الدولتين.

جاء ذلك في منشور على منصة شركة "إكس"، الليلة الماضية، ردا على تصريح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حول المخطط الاستيطاني في المنطقة المسماة " E1" بالضفة الغربية.

وأدان ألباريس القرار الذي اعتبره يُقوّض طريق حل الدولتين، كما عبر عن إدانته لعنف المستعمرين المتصاعد في الضفة.

المصدر : وكالة وفا

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

