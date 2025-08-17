30 قتيلاً بهجمات إرهابية في الكونغو

ابوظبي - سيف اليزيد - كينشاسا (وكالات)

قتل 30 شخصاً على الأقل في سلسلة من الهجمات الإرهابية في مقاطعة نورث كيفو في الكونغو الديمقراطية في الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكر مسؤول عسكري كونغولي أمس. وذكر الكولونيل ألين كيواوا، رئيس إدارة منطقة لوبيرتو أن أعمال القتل وقعت في قرية بابيري بين يومي الأربعاء والجمعة. وقال كيواوا لوكالة أنباء أسوشيتد برس: «لدينا ما يربو على 30 قتيلا، و100 على الأقل تم احتجازهم كرهائن».

وقال صامويل كاهيني، أحد قادة المجتمع المدني ورئيس منظمة بابيري للمجتمع المدني، إنه تم إحراق عدة منازل وتم قتل معظم الضحايا بالسكاكين.