«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع وفيات التجويع إلى 251 بينهم 108 أطفال

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أمس، ارتفاع حصيلة وفيات التجويع الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 251 فلسطينياً بينهم 108 أطفال. وقال المدير العام للوزارة منير البرش، في بيان، إن «مستشفيات غزة سجلت خلال 24 ساعة وفاة 11 حالة نتيجة سوء التغذية». وأضاف أن إجمالي وفيات المجاعة وسوء التغذية يرتفع بذلك إلى 251 قتيلاً، بينهم 108 أطفال، منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.