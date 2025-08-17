النيجر.. 23 قتيلاً جراء فيضانات عارمة

ابوظبي - سيف اليزيد - نيامي (الاتحاد)

لقي 23 شخصاً مصرعهم وأصيب 21 آخرون من جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها النيجر أخيراً. ونقلت وكالة الأنباء النيجرية، أمس عن جهاز الإطفاء المحلي قوله خلال مؤتمر صحفي عقد في (نيامي): إن سوء الأحوال الجوية تسبب في انهيار 361 منزلاً ما أثر على أكثر من 5800 أسرة أي ما مجموعه 42 ألفاً و559 شخصاً. وأضاف المصدر أن الجهاز دعا سكان المناطق المتضررة إلى تجنب عبور الأنهار والجسور المغمورة بالمياه ومغادرة المناطق المعرضة للفيضانات وعدم الإقامة في المساكن الهشة أو المتضررة. وتتعرض النيجر سنوياً لفيضانات غالباً ما تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، إذ بلغت حصيلة فيضانات عام 2024 نحو 400 قتيل وأكثر من مليون ونصف المليون متضرر وفقاً للأرقام الرسمية.