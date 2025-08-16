الرياص - اسماء السيد - ترامب يقول إنه "لن يكون سعيداً" إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال محادثاته مع بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

زيلينسكي، الذي لم تتم دعوته إلى القمة، يقول إن أوكرانيا "تعتمد على أمريكا" ولا توجد "أي مؤشرات" على أن روسيا تستعد لإنهاء الحرب.

القمة تُعقد في قاعدة إلمندورف–ريتشاردسون العسكرية الأمريكية في ولاية ألاسكا.

يُعقد مؤتمر صحفي مشترك للزعيمين بعد القمة.

بعيداً عن ألاسكا، سكان كييف "متشككون" بشأن المحادثات، بينما يقول جنود روس لـ بي بي سي إنهم "يريدون فقط أن تنتهي الحرب".

ترامب وبوتين وجها لوجه في ألاسكا، والجيش الأوكراني يُوجه رسالة للزعيمين "لم ننهار"