اخبار العالم

إطلاق نار قرب مسجد في السويد

0 نشر
0 تبليغ

إطلاق نار قرب مسجد في السويد

ابوظبي - سيف اليزيد - جرح شخصان في إطلاق نار، اليوم الجمعة، قرب مسجد في مدينة "أوريبرو" السويدية، وفق ما أفادت الشرطة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا تعرّض لإطلاق نار لدى مغادرته المسجد.
ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل حول ملابسات إطلاق النار، لكنها دعت الناس إلى الابتعاد عن موقع الحادثة فيما تلاحق مطلق النار.
وقال أندرز دالمان الناطق باسم الشرطة "نحن حاليا نلاحق الجاني أو الجناة بشكل نشط (...) ونقوم باستجواب شهود ونجري تحقيقات".
وجاء، في بيان على موقع الشرطة، بأنها "فتحت تحقيقا أوليا في محاولة قتل. أصيب شخصان على صلة بإطلاق النار بجروح".
وشهدت مدينة أوريبرو حادثة إطلاق نار في مدرسة في فبراير الماضي أسفرت عن مقتل 11 شخصا، بمن فيهم الجاني.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا