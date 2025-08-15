القوات الروسية تسيطر على قرية في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها سيطرت على بلدة "أوليكساندروهراد" في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وتعلن روسيا بانتظام السيطرة على قرى وبلدات في أوكرانيا. كان آخرها إعلان القوات الروسية، أمس الخميس، إنها سيطرت على قرية "إيسكرا" وبلدة "شيربينيفكا" الصغيرة في منطقة دونيتسك.

وحقّقت القوات الروسية تقدّما ميدانيا سريعا الثلاثاء بعمق 10 كيلومترات في قطاع ضيّق من خط الجبهة بالقرب من بلدتي دوبروبيليا ودروجكيفكا.

حدا هذا التقدم بأوكرانيا إلى إصدار مزيد من أوامر الإخلاء في شرق البلاد، شملت بلدة تقع على مقربة من قطاع حقّقت فيه مؤخرا القوات الروسية اختراقا.

وقال فاديم فيلاشكين حاكم دونيتسك "بدأنا الإجلاء الإلزامي من بلدة دروجكيفكا للعائلات التي تضم أطفالا"، مضيفا أن أوامر إخلاء صدرت لأربع قرى قريبة من البلدة.

كما أصدرت أوكرانيا، الأربعاء، أوامر إخلاء لبلدة "بيلوزيرسكي" غير البعيدة من القطاع الذي حقّقت القوات الروسية تقدّما فيه.