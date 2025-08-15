ترامب وبوتين يعقدان قمة في ألاسكا بشأن أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قمة مرتقبة في ولاية ألاسكا، قد تكون مفصلية في مسار الأزمة في أوكرانيا.

ويتوجه بوتين إلى ألاسكا، التي باعتها روسيا للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، للقاء ترامب، في أول زيارة له إلى دولة غربية منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

سيكون اللقاء، المقرر بدؤه عند الساعة 11,30 (19,30 ت غ) في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية، وهي منشأة عسكرية أميركية رئيسية أدت دورا مهما في مراقبة روسيا، الأول بين بوتين وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي.

وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال" اليوم الجمعة قبل وقت قصير من صعوده إلى طائرة "اير فورس وان" الرئاسية في رحلة مدتها سبع ساعات إلى أنكوريج، "الكثير على المحك".

كما قال للمراسلين في الطائرة الرئاسية أنّه يتقاسم مع بوتين "مستوى جيدا من الاحترام"، مضيفا "إنّه رجل ذكي. كان يفعل ذلك منذ فترة طويلة... لكن أنا أيضا... نتفق واحدنا مع الآخر. هناك مستوى جيد من الاحترام بيننا".

من جهته، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، ترامب إلى إقناع روسيا بوقف الصراع وقال على مواقع التواصل الاجتماعي "حان الوقت لإنهاء الحرب، وعلى روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة. نحن نعتمد على أميركا" لتحقيق ذلك.

ومع تحقيق روسيا مكاسب ميدانية في النزاع، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، أوضح الكرملين أمس الخميس أن القمة ستتضمن لقاء ثنائيا بين الزعيمين.

كما من المقرر أن يعقد الزعيمان مؤتمرا صحافيا مشتركا عقب اللقاء.

وأكد ترامب أنه لن يكون لقمة سائغة لبوتين. وقال لصحافيين في البيت الأبيض، أمس الخميس "أنا رئيس، لن يعبث معي".

أضاف "سأعلم، خلال الدقيقتين الأوليين أو الثلاث أو الأربع والخمس الأولى... ما إذا سيكون اجتماعنا جيدا أم سيئا"، متابعا "إذا كان الاجتماع سيئا، فسينتهي سريعا جدا. وإذا كان جيدا، فسينتهي بنا الأمر بإحلال السلام في المستقبل القريب".

وتعهد الرئيس الأميركي، عشية القمة، بعدم إبرام أي اتفاق ثنائي نهائي مع بوتين بشأن أوكرانيا، وسيشرك نظيره الأوكراني في أي قرار من خلال قمة ثلاثية تعقد بعد لقاء الجمعة.

وأوضح ترامب "اللقاء الثاني سيكون مهما للغاية، لأنه سيكون اللقاء الذي يبرمان اتفاقا خلاله. لا أريد أن أستخدم عبارة +تقاسم+ (الأراضي). لكن تعلمون أنه، إلى حد ما، هذا ليس مصطلحا سيئا".

تباهى ترامب، خلال حملته الانتخابية، بقدرته على إنهاء أزمة أوكرانيا في غضون 24 ساعة من عودته إلى السلطة، وكرر القول إن الأزمة لم تكن لتبدأ لو كان هو رئيسا بدلا من سلفه الديمقراطي جو بايدن.

ورحّب بوتين، أمس الخميس، بالجهود الأميركية الرامية إلى إنهاء النزاع وقال إن المحادثات قد تساعد على التوصل إلى اتفاق لضبط انتشار الأسلحة النووية.

وقال، أثناء اجتماع لكبار المسؤولين في موسكو، إن "الإدارة الأميركية... تبذل جهودا نشطة وصادقة لإنهاء القتال".

من جانبه، التقى زيلينسكي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في العاصمة لندن، أمس الخميس، حيث تلقى دعما متجددا من حليف غربي رئيسي، غداة محادثات أجراها الأربعاء في لبعاصمة الألمانية برلين.

وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بوتين أمام "فرصة" للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.