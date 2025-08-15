جنوب السودان توضح حقيقة وجود محادثات لتوطين سكان غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفت وزارة خارجية جنوب السودان، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع التقارير عن محادثات بين حكومتها، وإسرائيل، بشأن إعادة توطين سكان غزة .

وقالت في بيان لها، إن الادعاءات عن محادثات مع إسرائيل لتوطين فلسطينيين لا أساس لها، ولا تعكس موقف الحكومة الرسمي.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد نقلت أمس، عن 6 مصادر مطلعة، أن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان ضمن مخططاتها لتهجير الفلسطينيين من غزة وتوطينهم في الدولة الإفريقية التي مزقتها الحرب.

ولم تشر المصادر إلى مدى تقدم المحادثات، فيما لفت التقرير إلى أنه في حال تنفيذ الخطة فإنها تعني تهجيرا جماعيا من منطقة تعاني من الحرب والمجاعة إلى أخرى تعيش ظروفا مشابهة، الأمر الذي يثير مخاوف حقوقية، سيما وأن إسرائيل سبق وأن طرحت مقترحات مشابهة لتهجير الفلسطينيين إلى دول إفريقية، فيما تضغط إدارة ترامب على عدد من الدول للمساعدة في تسهيل خطة التهجير.

وبحسب ما أورد الإعلام العبري، فإن شارين هاسكل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، ستبدأ اليوم الأربعاء، زيارة إلى دولة جنوب السودان، على خلفية تقارير تتحدث عن إجراء مباحثات مع جوبا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إليها، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة "i24" العبرية: "تصل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي عضو الكنيست شارين هاسكل، اليوم إلى جنوب السودان، في أول زيارة رسمية لممثل عن الحكومة إلى هذه الدولة".

القناة لفتت إلى أن الزيارة تأتي "على خلفية التقارير حول اتصالات (إسرائيلية مع دولة جنوب السودان) لنقل (تهجير) فلسطينيين من غزة إلى أراضيها"، قبل نفيها مؤخرًا من وزارة خارجية جنوب السودان.

المصدر : وكالات