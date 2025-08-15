«الأونروا»: الحر ونقص المياه يفاقمان الوضع المأساوي في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إن ارتفاع درجات الحرارة في غزة وتفاقم أزمة نقص المياه يجعل الوضع المأساوي في القطاع أكثر سوءاً.

وذكرت الوكالة في سلسلة منشورات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي: «في غزة، تفاقمت أزمة نقص المياه بسبب موجة الحر الحالية».

وأوضحت أن «درجات الحرارة في غزة تتجاوز 40 درجة مئوية، ما يجعل الوضع المأساوي أصلاً أكثر سوءاً».

وتابعت: «مع ندرة المياه المتاحة يزداد خطر الإصابة بالجفاف، فالقصف والنزوح القسري مستمران، ومع محدودية الكهرباء والوقود لا يوجد أي وسيلة للتخفيف من وطأة الحر الشديد».

وذكرت «الأونروا» أنها نفذت منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر2023، أنشطة طارئة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة في جميع أنحاء غزة.

وأشارت إلى تقديمها دعماً لنحو 1.7 مليون نازح، شمل مياهاً معبأة ومياهاً عبر الشاحنات.

وأكدت المنظمة الأممية على وجود حاجة ملحّة إلى وقف إطلاق النار في القطاع.