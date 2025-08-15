اخبار العالم

أوكرانيا تصدر مزيدا من أوامر إخلاء القرى

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت أوكرانيا مزيدا من أوامر الإخلاء في شرق البلاد، شملت الخميس بلدة تقع على مقربة من قطاع حقّقت فيه مؤخرا القوات الروسية اختراقا.
وقال فاديم فيلاشكين حاكم دونيتسك "بدأنا الإجلاء الإلزامي من بلدة دروجكيفكا للعائلات التي تضم أطفالا"، مضيفا أن أوامر إخلاء صدرت لأربع قرى قريبة من البلدة.
ولفت إلى أن عدد الأطفال في البلدة والقرى يبلغ 1879.
في وقت سابق الخميس، قالت القوات الروسية إنها سيطرت على قرية "إيسكرا" وبلدة "شيربينيفكا" الصغيرة في منطقة دونيتسك.

  • أوكرانيون يستعدون لإخلاء قريتهم في دونتسك

وحقّقت القوات الروسية تقدّما ميدانيا سريعا الثلاثاء بعمق 10 كيلومترات في قطاع ضيّق من خط الجبهة بالقرب من بلدتي "دوبروبيليا" و"دروجكيفكا".
كانت أوكرانيا أصدرت، الأربعاء، أوامر إخلاء لبلدة "بيلوزيرسكي" غير البعيدة من القطاع الذي حقّقت القوات الروسية تقدّما فيه.
ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب قمة الجمعة في ألاسكا، يقول الكرملين إن التركيز فيها سينصب على "تسوية الأزمة الأوكرانية".

