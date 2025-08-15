ترامب يأمل وقف القتال في أوكرانيا إثر قمته مع بوتين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب سيجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الجمعة، على أمل التوصل إلى وقف للقتال في الأزمة الأوكرانية، لكن التوصل إلى حل شامل للصراع سيستغرق وقتا أطول.

وأضاف للصحفيين في وزارة الخارجية "لتحقيق السلام، أعتقد أننا جميعا ندرك ضرورة إجراء حوار بشأن الضمانات الأمنية. يجب إجراء حوار يتطرق للنزاعات والمطالبات بالأراضي، ولأسباب الصراع".

وأردف "ستكون كل هذه الأمور جزءا من حل شامل. لكنني أعتقد أن الرئيس يأمل في التوصل إلى وقف للقتال حتى يتسنى إجراء هذه المحادثات".

وقال روبيو إنه كلما طال أمد الحروب، زادت صعوبة إنهائها.

وأضاف "وحتى وأنا أتحدث... هناك تغيرات تحدث في ساحة المعركة تؤثر على ما يراه أحد الطرفين ورقة ضغط... هذه هي حقيقة القتال الدائر. ولهذا السبب، وقف إطلاق النار بالغ الأهمية".

وقال "لكننا سنرى ما هو ممكن غدا. دعونا نرى كيف ستمضي المحادثات. ونحن متفائلون. نريد أن يتحقق السلام. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك لكن في النهاية الأمر متروك لأوكرانيا وروسيا للاتفاق عليه".

وأضاف روبيو أن ترتيبات عقد الاجتماع تمضي "على قدم وساق".

وأشار إلى أن ترامب تحدث هاتفيا مع بوتين أربع مرات تقريبا "ويرى أن من المهم الآن عقد محادثات مباشرة معه... ومعرفة ما هو ممكن وما هو غير ممكن".

وأوضح روبيو أن ترامب "يرى فرصة للحديث عن التوصل إلى سلام. سيسعى جاهدا لتحقيقه، وسنعرف غدا... ما إذا كان ذلك ممكنا أم لا".