وكانت قمة نورماندي 2019 جمعت بوتين وزيلينسكي لمرة أولى وأخيرة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: لم يلتقِ الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجهًا لوجه إلا مرة واحدة من قبل، في العام ٢٠١٩.

كانت طُرحت مقترحات عديدة للقاء الرئيسين في السنوات الأخيرة، في محاولة لدفع الطرفين إلى التفاوض على شكل من أشكال وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف.

كانت القمة الأولى في عام ٢٠١٩، عندما ناقش الجانبان إنهاء القتال في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، حيث كانت القوات الأوكرانية تقاتل الانفصاليين المدعومين من روسيا منذ عام ٢٠١٤.

ماذا حدث خلال اجتماع ٢٠١٩؟

في محاولة لإنهاء القتال في منطقة دونباس، سافر السيد زيلينسكي والسيد بوتين إلى باريس في ديسمبر ٢٠١٩ لحضور قمة نورماندي - وهي منتدى غير رسمي أنشأه دبلوماسيون فرنسيون وألمان وروس وأوكرانيون بعد بدء الصراع في دونباس.

جاء ذلك بعد أن أصبح السيد زيلينسكي، الذي لم يسبق له تولي منصب سياسي، رئيسًا لأوكرانيا في مايو من العام نفسه.

في الانتخابات، تغلب على بيترو بوروشينكو - قطب صناعة الحلويات الملياردير ووزير الخارجية الأوكراني السابق - الذي التقى وتحدث مباشرة مع السيد بوتين في مناسبات عديدة، لكنه فشل في حل الصراع مع روسيا.

وإلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل، جلس السيد بوتين والسيد زيلينسكي متقابلين على طاولة مستديرة لمناقشة كيفية إنهاء الصراع الذي أدى إلى مقتل الآلاف.

اتفاقيات

أسفرت القمة عن بعض الاتفاقيات بين البلدين. شمل ذلك تنفيذ "جميع التدابير اللازمة لدعم وقف إطلاق النار" قبل نهاية عام 2019، وإطلاق سراح جميع أسرى الحرب.

كما تم التوصل إلى اتفاقات لفك اشتباك القوات في ثلاث مناطق أخرى من منطقة دونباس بحلول نهاية مارس 2020 - حيث انسحبت القوات الأوكرانية والمتمردون المدعومون من روسيا بالفعل من ثلاثة مواقع على خطوط المواجهة في الأشهر التي سبقت الاجتماع.

كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في تنفيذ الأحكام السياسية لاتفاقيات مينسك، التي وُقعت عامي 2014 و2015 كمحاولة أولى لتأمين وقف إطلاق النار بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا.

تضمنت الاتفاقيات خارطة طريق لإجراء انتخابات في منطقتي لوغانسك ودونيتسك المحتلتين، وخطة لإعادة دمج الإقليم في بقية أوكرانيا.

ماذا حدث بعد ذلك؟

اعتُبر اجتماع عام 2019 آنذاك خطوةً مهمةً نحو إنهاء النزاع، وقد جرت بعض عمليات تبادل الأسرى، لكنها لم تُحدث أي تغيير حقيقي طويل الأمد.

استمرت الخلافات بين روسيا وأوكرانيا حول قضايا تشمل انسحاب القوات المدعومة من روسيا وإجراء انتخابات في المناطق الأوكرانية التي يسيطر عليها المتمردون الانفصاليون.

ثم عُقدت القمة مجددًا في باريس في يناير/كانون الثاني 2022، ولكن حضرها ممثلون عن روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، وليس القادة الأربعة. وفي فبراير/شباط 2022، اجتمع دبلوماسيون كبار مرة أخرى، هذه المرة في برلين، لمحاولة إيجاد مخرج من النزاع.

بعد أسابيع، في 24 فبراير/شباط، شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.

في خطاب ألقاه أمام البرلمان الفرنسي في مارس 2022، قال السيد زيلينسكي إن الغزو "دمر" جهود صيغة نورماندي.

ما دور ترامب؟

وعلى عكس مناقشات عام 2019، انخرطت أميركا بقوة في مساعي تحقيق السلام بين الدولتين المتجاورتين.

وفي مايو، كان السيد ترامب هو من شجع زيلينسكي بشدة على قبول دعوة السيد بوتين "فورًا" لحضور محادثات في إسطنبول، تركيا، بل ذهب إلى حد القول إنه "يفكر" في الحضور بنفسه.

في النهاية، كان السيد بوتين هو من لم يحضر المحادثات التي اقترحها، في تجاهل واضح للزعيم الأميركي، وفقًا لما ذكره مراسل سكاي نيوز في الولايات المتحدة، مارك ستون، آنذاك.

من المقرر الآن أن يلتقي السيد ترامب بالسيد بوتين في قمة محورية في ألاسكا. ستكون هذه أول مرة يلتقي فيها الزعيمان وجهاً لوجه منذ أن شنت روسيا هجومها الشامل على أوكرانيا عام ٢٠٢٢.

قمة ثلاثية

في حال نجاح الاجتماع، من المتوقع أن يُجري الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتصالاً هاتفياً لمناقشة عقد اجتماع لاحق بين السيد ترامب والسيد بوتين والسيد زيلينسكي.

سبق أن اقترح السيد زيلينسكي روما كمكان للاجتماع، لكن دولاً مثل فرنسا وفنلندا وإسبانيا وألمانيا ترى أن مكاناً أكثر حيادية، مثل جنيف، سيكون أسهل.

وعلى صعيد منفصل، اقترحت تركيا مرتين أيضاً استضافة المحادثات.

* أعدت هذه المادة من قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط التالي: https://news.sky.com/story/putin-and-zelenskyy-have-only-met-once-before-heres-what-happened-13367587