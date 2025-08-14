اخبار العالم

الكرملين: بوتين وترامب سيبحثان تسوية النزاع في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - يبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في قمتها المرتقبة الجمعة في ولاية ألاسكا، تسوية النزاع في أوكرانيا والأمن في العالم، بحسب ما أفاد مسؤول في الكرملين الخميس.
وقال المستشار الدبلوماسي لبوتين يوري أوشاكوف للصحافيين إن جدول الأعمال "سيتمحور بالدرجة الأولى على تسوية الأزمة الأوكرانية"، إضافة الى "السلام" و"الأمن" و"القضايا الدولية المهمة" و"التعاون الثنائي".
وأشار الى أن اللقاء سيبدأ قرابة الساعة 11,30 (19,30 بتوقيت غرينيتش)، ويعقبه مؤتمر صحافي مشترك للرئيسين.

