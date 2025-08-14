مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث منطاد بهولندا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات اليوم الخميس إن شخصاً لقى حتفه، وأصيب خمسة آخرون، في حادث منطاد هواء ساخن بإقليم فريزلاند بشمال هولندا.

وكان المنطاد يحاول الهبوط مساء أمس الأربعاء بالقرب من قرية دي فويفي عندما وقع الحادث، حسبما قال المتحدث باسم هيئة السلامة بالإقليم للإذاعة الهولندية.

وكان المنطاد يحمل 34 شخصاً، بينهم قائده ومعاونه. وصنفت حالة ثلاثة من المصابين بأنها خطيرة.

وقال مسؤولون إن المنطاد كان يستعد للهبوط في حقل بالقرب من القرية عندما هبت رياح.

وقال شهود عيان للصحفيين إن المنطاد اصطدم بالأرض عدة مرات، وجرى دفعه لعدة أمتار.

وأكد المتحدث باسم هيئة السلامة هذه الرواية، ووصف الأمر بـ " الذعر المروع". وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.