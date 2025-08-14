رئيس الأركان الإسرائيلي يوافق على خطة احتلال غزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: على الرغم من الخلافات الكبيرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتاهو، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي أيال زامير، إلا أن الأخير وافق على خطة احتلال غزة.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي: "‏عقد رئيس الأركان، الجنرال أيال زامير، الأربعاء نقاشا صادق خلاله على الفكرة المركزية لخطة عمل جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلين عن الشاباك، وقادة آخرين".

وأضاف البيان: "‏خلال النقاش، عرضت خطط جيش الدفاع حتى الآن، بما في ذلك الهجوم في منطقة الزيتون الذي بدأ يوم أمس. كما عرضت وصودق على الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي".

‏وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على "أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات إنعاشية ومنح فترة تنفس استعدادا للمهام القادمة".

وتهدف إسرائيل من خطة السيطرة الكاملة على غزة إلى تحرير الرهائن بأقل الخسائر، والقضاء على عناصر حماس، فضلاً عن تمهيد الأرض لنظام الحكم القادم في القطاع الفلسطيني.

