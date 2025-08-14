مسار خطاب ترمب السياسي تجاه أوكرانيا وروسيا

في ظل تزايد الترقب لتحول محتمل في سياسة إدارة ترمب تجاه الصراع بين روسيا وأوكرانيا المستمر منذ ثلاث سنوات.

ومنذ فوزه بولاية ثانية وتنصيبه في 20 يناير، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شعار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات «في غضون 24 ساعة». لكن مسار تصريحاته ومواقفه منذ ذلك الحين كشف عن تحولات واضحة في خطابه تجاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصولًا إلى القمة المرتقبة في ألاسكا يوم الجمعة، والتي قد تشكل محطة حاسمة في الصراع.

وهذه نظرة على ما قاله ترمب حتى الآن خلال ولايته الثانية:

بدايات واثقة

31 يناير، صرح بأن الحرب «ما كانت لتبدأ» لو كان رئيسًا، مشيرًا إلى أن إدارته تجري «مناقشات جدية للغاية» مع موسكو، ومؤكدًا أن قرارات مهمة قد تُتخذ قريبًا مع بوتين لإنهاء الصراع.

لكن بعد أقل من شهر، في 19 فبراير، وجه انتقادًا لاذعًا لزيلينسكي واصفًا إياه بـ«ديكتاتور بلا انتخابات»، محذرًا إياه من أن يتحرك سريعًا «وإلا فلن يتبقى له بلد». هذه التصريحات أثارت انتقادات من الحزبين الأمريكيين، فيما اتهمه زيلينسكي بتبني روايات التضليل الروسية. تصاعد التوتر مع كييف

28 فبراير، اتهم ترمب ونائبه جيه دي فانس زيلينسكي بعدم إظهار الامتنان للدعم الأمريكي، محذرين من خطر «الحرب العالمية الثالثة». الخلاف الذي انفجر علنًا في المكتب البيضاوي أدى إلى إلغاء بقية زيارة زيلينسكي لواشنطن، وأعقبه قرار ترمب تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا مؤقتًا للضغط على كييف للتوجه نحو السلام.

رسائل مزدوجة تجاه موسكو

30 مارس، أبدى ترمب ثقته في بوتين قائلًا: «لا أعتقد أنه سيتراجع عن وعده... لطالما كانت علاقتنا جيدة». لكن بعد شهر، في 24 أبريل، وجه أول انتقاد مباشر لموسكو بعد قصف كييف، داعيًا بوتين للتوقف عن الهجمات التي تودي بحياة «5000 جندي أسبوعيًا».

وفي 29 أبريل، أعرب عن حزنه لسقوط الضحايا الأوكرانيين، وذلك بعد لقاء زيلينسكي في جنازة البابا فرنسيس، في أول لقاء بينهما منذ الخلاف العلني. تراجع الصبر مع بوتين

25 مايو، كتب أن بوتين «فقد أعصابه تمامًا» مع تصاعد الهجمات الروسية. وبعد شهر، في 25 يونيو، ووصف لقاءه مع زيلينسكي خلال قمة الناتو بـ«اللطيف»، ملمحًا لاحتمال إرسال صواريخ باتريوت لأوكرانيا.

لكن في 8 يوليو، قال إن وعود بوتين «لا معنى لها»، معلنًا إرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف، وهو تحول عن قراره السابق بتعليق بعض شحنات الأسلحة.

لهجة أكثر حدة

13 يوليو، أعرب عن «خيبة أمله الشديدة» ببوتين، قائلًا إنه يتحدث ببلاغة ثم «يقصف الناس ليلًا». وفي اليوم التالي، وصفه بأنه «رجل قوي خدع الكثيرين»، مهددًا بفرض رسوم جمركية على شركاء روسيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال 50 يومًا، ومناقشًا مع الناتو خطط تسليح جديدة لأوكرانيا. انتقادات لزيلينسكي من جديد

11 أغسطس، عاد لانتقاد زيلينسكي، معترضًا على موقفه الدستوري الرافض للتنازل عن أي أراضٍ، قائلًا: «لديه موافقة على خوض حرب وقتل الجميع، لكنه يحتاج موافقة على تبادل الأراضي؟». كما رفض انضمامه إلى القمة مع بوتين، معتبرًا أن من «الاحترام» أن يأتي الرئيس الروسي إلى الولايات المتحدة بدلًا من عقد اللقاء في بلد ثالث.

بين التقارب والمواجهة

وعلى مدار أشهره الأولى في الولاية الثانية، تنقل خطاب ترمب بين الإشادة ببوتين وانتقاده، وبين التلويح بضغط غير مسبوق على زيلينسكي ودعوته للحوار. وهذه المواقف المتقلبة تعكس نهجًا براغماتيًا شديد المرونة، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول مدى استقرار السياسة الأمريكية تجاه الحرب، قبل القمة التي قد تحدد مسارها للسنوات المقبلة.