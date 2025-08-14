مقتل 123 فلسطينياً وإصابة 437 في 24 ساعة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في غزة أمس، مقتل 123 فلسطينياً وإصابة 437 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية من جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع.

وذكرت السلطات في بيان صحفي أن من بين هؤلاء الضحايا 21 قتيلاً و185 جريحاً من طالبي المساعدات الإنسانية لترتفع حصيلة ضحايا «لقمة العيش» الذين وصلوا إلى المستشفيات إلى 1859 قتيلاً و13594 مصاباً.

وأوضحت أن إجمالي حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 61722 قتيلاً و154525 مصاباً.