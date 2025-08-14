العراق ينفي إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

نفت السفارة العراقية في دمشق أمس، إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا، مؤكدة استمرار الحركة الاقتصادية وحركة المسافرين بشكل طبيعي. وقالت السفارة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع «فيس بوك»، إنها «تنفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام العراق بغلق منفذ القائم الحدودي»، مؤكدةً «عدم صحة هذه الأنباء ونفيها القاطع لكل ما ورد في هذا الموضوع»، مشيرة إلى أن هيئة المنافذ الحدودية في العراق قد أصدرت بياناً بهذا الشأن. وأوضحت أن «الحركة الاقتصادية مع سوريا مستمرة، وكذلك حركة المسافرين ولكن شهد المنفذ انخفاض عدد الوافدين». وكان العراق وسوريا أعادا في الـ 14 يونيو الماضي افتتاح معبر البوكمال - القائم أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري.