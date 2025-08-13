ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس الكوري ، لي جاي ميونغ.

وجرى خلال الاتصال، الإشادة بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين .

كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها، وبحث فرص التعاون في عدد من المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز أواصر التعاون بين الجانبين.