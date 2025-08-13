رئيس الوزراء النيوزيلندي يهاجم نتنياهو: تمادى كثيرا وفقد صوابه

القاهرة - كتب محمد نسيم - هاجم رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بشأن سياسته تجاه الحرب في قطاع غزة ، مشيرًا إلى أنه تمادى كثيرا وفقد صوابه، كما وصف نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للمواطنين في القطاع "بالأمر المروع".

وأضاف لوكسون في تصريح له، ان الخطة الإسرائيلية للهجوم على مدينة غزة أمر غير مقبول.

وكان وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز أعلن قبل يومين عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال بيترز، إن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارا رسميا في أيلول/ سبتمبر المقبل، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة.

وأضاف إنه "بينما اختار بعض شركاء نيوزيلندا المقربين الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن نيوزيلندا لديها سياسة خارجية مستقلة، نعتزم دراسة الأمر بعناية، ثم التصرف وفقا لمبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية".

وقال بيترز "أوضحت نيوزيلندا منذ فترة أن اعترافنا بدولة فلسطينية ليس محل شك، وإنما المسألة كانت مسألة وقت".

المصدر : وكالة وفا