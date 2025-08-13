ترامب يحذّر روسيا من "عواقب وخيمة"

ابوظبي - سيف اليزيد - وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تحذيراً إلى روسيا، إذا لم توافق على إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وقال ترامب إنه ستكون هناك "عواقب وخيمة جداً" في حال لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف الصراع، بعد القمة المرتقبة بين الرئيسين، هذا الأسبوع.

وأعلن الرئيس الأميركي أنه يرغب في عقد اجتماع ثانٍ مع نظيريه الروسي والأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا سار اجتماعه الأول مع بوتين على نحو جيد.

وأشار ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "يمكن تحقيق بعض الإنجازات العظيمة في الاجتماع الأول، سيكون اجتماعا بالغ الأهمية، لكنه يُمهد الطريق لاجتماع ثانٍ"، متحدثاً أيضاً عن "اتصال جيد جداً" أجراه في وقت سابق اليوم مع قادة أوروبيين، بينهم زيلينسكي.

وأضاف: "إذا سار (الاجتماع) الأول على نحو جيد، سنعقد اجتماعاً ثانياً قريباً، أود أن أفعل ذلك على الفور تقريباً، وسنعقد اجتماعاً ثانياً بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي بحضوري إذا كانا يودان وجودي فيه".

ويلتقي بوتين وترامب، الجمعة المقبل، في ولاية ألاسكا، سعياً لوضع حد للأزمة المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير 2022.