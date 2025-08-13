الجامعة العربية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف الحرب في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكدت جامعة الدول العربية، أمس، أهمية تضافر جميع الجهود الإقليمية والدولية لإيقاف الحرب على غزة، وضمان فتح المعابر ونفاذ المساعدات الإنسانية غير المشروط، بما يلبي احتياجات جميع أهالي قطاع غزة.

وذكرت الجامعة العربية، في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي ووفد من «مجموعة الحكماء» يضم رئيسة أيرلندا السابقة ماري روبينسون ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك وهي المجموعة التي أسسها الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا لدعم السلام حول العالم.

وأشار أبو علي إلى ضرورة إنهاء كارثة التجويع، والتنفيذ الفوري للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع التي قدمتها مصر وتحظى بالدعم والتأييد الدولي، ومن ثم تمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على القطاع، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن سعي وحرص مجموعة الحكماء على الاطلاع عن قرب على مختلف التحركات والجهود تجاه الوضع الحالي بالغ الخطورة الذي تمر به المنطقة برمتها، خاصة في ضوء مواصلة الجيش الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني، وممارساته وسياساته واعتداءاته في المنطقة، بما يهدد أمنها واستقرارها، ودفعها نحو الانفجار.