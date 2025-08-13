14 مقاطعة فرنسية بحالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر

ابوظبي - سيف اليزيد - وضعت 14 مقاطعة في فرنسا بحالة تأهب قصوى"أحمر" بسبب موجة حر شديدة تشهدها البلاد فيما وضعت 64 مقاطعة أخرى في حالة تأهب "برتقالي" مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدد من المناطق.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في بيان ان درجات الحرارة قد تصل إلى 43 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية خصوصاً في الجنوب والجنوب الشرقي ، محذرة من مخاطر صحية وبيئية محتملة لا سيما على الفئات الضعيفة وكبار السن.