زلزال قوي يضرب بابوا في إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات منطقة بابوا في شرق إندونيسيا الثلاثاء، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن مرصداً أكد عدم وجود أي تهديد من وقوع تسونامي.

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 193 كيلومتراً شمال غرب بلدة أبيبورا في مقاطعة بابوا. وأكد "مركز الهادئ للتحذير من تسونامي" عدم وجود أي تهديد بوقوع تسونامي.



ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وأفادت الهيئة في وقت سابق بأن قوة الزلزال بلغت 6.5 درجات قبل أن تراجعها على انخفاض.

تشهد إندونيسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية، والممتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض الهادئ.