اخبار العالم

"حكماء المسلمين" يرحب بالإعلان عن التوصل لاتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا

0 نشر
0 تبليغ

"حكماء المسلمين" يرحب بالإعلان عن التوصل لاتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا

ابوظبي - سيف اليزيد - رحب مجلس حكماء المسلمين بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يُمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام والاستقرار في منطقة القوقاز.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم، دعمه لكافة الجهود الرامية لتعزيز السلم والمصالحة ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

ودعا جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى دعم هذا الاتفاق وضمان تنفيذه بشكل كامل، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مجدداً دعوته إلى جميع الدول والشعوب للاحتكام إلى قيم التسامح والتعايش السلمي، ونبذ العنف والكراهية، والعمل معا من أجل بناء مستقبل أفضل يسوده السلام والتفاهم والوئام.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا