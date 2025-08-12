موجة حارة تضرب ألمانيا خلال الأيام المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - تواجه ألمانيا موجة حارة على مختلف أنحائها خلال الأيام المقبلة. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن درجات الحرارة سترتفع اليوم الثلاثاء إلى ما بين 30 و36 درجة مئوية في كافة أرجاء البلاد تقريباً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على طول السواحل فقط.

وأصدرت الهيئة صباح اليوم تحذيراً من الحر في جنوب وجنوب غرب البلاد. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث تصل إلى 38 درجة مئوية في بعض المناطق، ما قد يتسبب في "إجهاد حراري شديد"، بحسب توقعات الهيئة. ومع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد خطر العواصف الرعدية القوية أحياناً، مع خطر هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق.