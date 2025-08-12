الصين تعلق الرسوم الجمركية على السلع الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني، اليوم، أن الصين ستواصل تعليق نسبة 24% من الرسوم الجمركية الإضافية على بعض الواردات الأميركية لمدة 90 يوماً، اعتباراً من الساعة 12:01 ظهر اليوم، مع الإبقاء على الرسوم المتبقية البالغة 10% على تلك السلع.

ونقلت قناة الصين المركزية عن اللجنة قولها، إن القرار يأتي في إطار تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها الجانبان خلال المحادثات الاقتصادية والتجارية الأخيرة، ويهدف إلى دعم أهداف التنمية لدى البلدين وتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي.