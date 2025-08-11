ولي العهد يؤكد لزيلينسكي حرص المملكة على حل الأزمة الأوكرانية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد ولي العهد حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام وبذل المساعي الحميدة لتسهيل الحوار.

فيما عبر الرئيس الأوكراني عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة من أجل السلام.