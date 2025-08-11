ترامب أخطأ اليوم مرتين!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أمضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقتًا طويلًا في مؤتمره الصحفي الموسع، اليوم الإثنين، يتحدث عن روسيا ولقائه المرتقب مع فلاديمير بوتين.

لكن ترامب أخطأ مرتين في الحديث خلال الإحاطة التي استمرت أكثر من ساعة، حيث قال إنه سيلتقي بالرئيس الروسي في روسيا، وليس في ألاسكا.

قال أولاً عند مناقشة "حالة الطوارئ المتعلقة بالسلامة العامة" في واشنطن العاصمة: "هذه حالة طوارئ مأساوية، ومن المحرج بالنسبة لي أن أكون هنا. كما تعلمون، سأرى بوتين. سأذهب إلى روسيا يوم الجمعة".

وقال: لا أحب أن أكون هنا أتحدث عن مدى انعدام الأمان والقذارة والاشمئزاز الذي كانت عليه هذه العاصمة الجميلة يومًا ما، مع وجود كتابات العرافيتي في جميع أنحاء الجدران."

ولاحقًا في المؤتمر الصحفي، قال ترامب: "سنذهب إلى روسيا. سيكون ذلك أمرًا جللًا."

لكن في النهاية، قال: "أعتقد أنه من دواعي الاحترام البالغ أن يزور رئيس روسيا بلدنا، على عكس ذهابنا إلى بلده، أو حتى إلى بلد ثالث، دولة ثالثة".

وإذ ذاك، قال الرئيس الأميركي إنه يعتقد أن المحادثات "ستكون جيدة، لكنها قد تكون سيئة".

واضاف: "أنا هنا لسبب واحد، وهو التخلص من حرب بدأها آخرون"، كما قال للصحفيين.

وأضاف: "في النهاية، سأجمعهما [بوتين وزيلينسكي] في غرفة واحدة، سأكون هناك أو لن أكون، وأعتقد أن الأمر سيُحل".