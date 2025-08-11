ملك الأردن يصل نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه

وصل نيوم اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.



