نزع الأرض من فقراء فيتنام لبناء منتجع غولف ترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: مزارعون تم تشريدهم في فيتنام بسبب ملعب غولف بقيمة 1.5 مليار دولار، والمالك هو ترامب وعائلته، والمدهش في الأمر وفقاً لمصادر أميركية أن التعويضات لا تتجاوز بعض حصص الأرز ، ومبالغ نقدية لا تقترب من القمية الحقيقية للأراضي الزراعية المنزوعة.

بدوره نفى البيت الأبيض التلميحات إلى أن المنتجع في فيتنام يمثل تضاربًا في المصالح وسط خلاف حول معدلات التعويضات.

وذكرت تقارير أن السلطات الحكومية عرضت على القرويين الذين سيتم هدم مزارعهم، والسيطرة على أرضهم الزراعية في فيتنام لإفساح المجال لمنتجع غولف بقيمة 1.5 مليار دولار تدعمه عائلة ترامب، حصصا من الأرز وتعويضات نقدية تصل إلى 12 دولارا فقط للمتر المربع من الأرض.

سيُعرض على آلاف القرويين تعويضات بناءً على مساحة الأرض وموقعها، وفقًا لتقرير رويترز . وتحدثت الوكالة مع مزارعين مسنين أعربوا عن خشيتهم من صعوبة إيجاد مصدر رزق مستقر.

بدأ العمل في منتجع الغولف الضخم، وهو أول مشروع لمنظمة ترامب في فيتنام، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد جاهدة للتوصل إلى اتفاق تجاري حاسم مع الولايات المتحدة.

فزاعة الرسوم الجمركية.. من 46 إلى 20

وكانت فيتنام، التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات، تواجه تهديد فرض رسوم جمركية بنسبة 46% في أبريل (نيسان)، والتي تم تخفيضها منذ ذلك الحين إلى 20% على العديد من السلع.

وقال رئيس الوزراء الفيتنامي إن المشروع لعب دورًا هامًا في توطيد علاقات البلاد مع الولايات المتحدة، وإن القرويين سيُعوَّضون. وأضاف فام مينه تشينه أنه يأمل أن يُسهم المشروع في خلق فرص عمل وتحسين سبل العيش.

سيشمل المشروع ملعب جولف فاخرًا بـ 54 حفرة، ومنتجعات فاخرة، وفيلات فاخرة، ومجمعًا حضريًا عصريًا، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية. وقد تباينت ردود فعل السكان المحليين، حيث أشار العديد من المزارعين إلى أن معدلات التعويضات منخفضة للغاية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مايو (أيار) أن الموافقة على التطوير تمت بسرعة غير عادية وتم السماح بالبدء في العمل على الرغم من عدم اتخاذ الخطوات المطلوبة قانونًا، بما في ذلك المراجعات البيئية.

البيت الأبيض ينفي

نفى البيت الأبيض وجود تضارب في المصالح، قائلا إن الصفقات التجارية لمنظمة ترامب منفصلة تماما عن المفاوضات التجارية وأن أصول دونالد ترامب موجودة في صندوق يديره الأبناء.

ومع ذلك، أظهرت الإفصاحات في شهر يونيو (حزيران) أن الدخل من تلك المصادر يعود في نهاية المطاف إلى الرئيس.

ويعد تطوير ملعب الغولف في مقاطعة هونغ ين، جنوب هانوي، مشروعًا مشتركًا بين منظمة ترامب وشركة العقارات الفيتنامية كينه باك سيتي، وبحسب رويترز، فإن شركة عائلة ترامب لا تشارك في منح التعويضات للمزارعين.

وقال خمسة مزارعين يواجهون خسارة أراضيهم لرويترز إنه تم إبلاغهم بأنه سيتم تقديم تعويضات تتراوح بين 12 و30 دولارا لكل متر مربع من الأراضي الزراعية، مع تقديم مدفوعات إضافية للنباتات المقتلعة وإمدادات الأرز لعدة أشهر.

وقال مسؤول محلي لوكالة الأنباء إن أسعار الأراضي الزراعية في المنطقة لم تتجاوز عادة 14 دولارا للمتر المربع.

في فيتنام، وهي دولة شيوعية، يتم إدارة كافة الأراضي من قبل الدولة، حيث يتم منح المزارعين قطع صغيرة من الأراضي لاستخدامها على المدى الطويل، والتي يمكن للسلطات استعادتها.