اخبار العالم

ولي العهد السعودي وملك الأردن يستعرضان أوضاع الساحتين العربية والإسلامية

0 نشر
0 تبليغ

ولي العهد السعودي وملك الأردن يستعرضان أوضاع الساحتين العربية والإسلامية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عددٍ من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين".
بدورها، قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن اللقاء، الذي عقد في قصر نيوم، تناول "العلاقات الثنائية والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم القضايا العربية والإسلامية. كما تم بحث أبرز المستجدات بالمنطقة، وعلى رأسها التطورات الراهنة في غزة والضفة الغربية".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا