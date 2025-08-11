بريطانيا تمنع من تجاوزوا الـ70 من القيادة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: دافع وزير بريطاني عن مقترحات تمنع من تجاوزوا السبعين من العمر من القيادة في حال فشلهم في فحوصات العين الإلزامية الجديدة.

تعهدت الحكومة البريطانية "بإعادة النظام إلى الطريق" من خلال تطبيق سلسلة من القواعد الأكثر صرامة على السائقين، بما في ذلك عقوبات أشد على من لا يملكون تأمينًا صحيًا.

ودافع وزير الصحة ويس ستريتنغ عن خطط لإلزام من تجاوزوا السبعين من العمر بإجراء فحوصات العين الإلزامية كل ثلاث سنوات، مما قد يؤدي، كما هو معلوم، إلى منعهم من القيادة في حال فشلهم.

حوادث المرور

ويدرس الوزراء اتخاذ تدابير "أكثر صرامة" لمعالجة الوفيات والإصابات على الطرق في إنجلترا وويلز، والتي يعتقدون أنها "ظلت مرتفعة بشكل مستمر في ظل الحكومات المحافظة المتعاقبة".

بموجب المقترحات الجديدة، التي نشرتها صحيفة التايمز لأول مرة، سيتم خفض حد القيادة تحت تأثير الكحول ليتوافق مع القواعد الحالية في اسكتلندا.

حاليًا، يبلغ حد القيادة تحت تأثير الكحول 35 ميكروغرامًا من الكحول لكل 100 مليلتر من النفس في إنجلترا وويلز، أو 80 مليغرامًا من الكحول لكل 100 مليلتر من الدم.

لكن من المتوقع خفض هذه النسبة إلى 22 ميكروغرامًا من الكحول لكل 100 مليلتر من النفس أو 50 مليغرامًا من الكحول لكل 100 مليلتر من الدم، لتتوافق مع المستويات الأكثر صرامة المعمول بها حاليًا في اسكتلندا.

كما قد يحصل من يُضبط وهو لا يرتدي حزام الأمان على نقاط جزاء لأول مرة، بينما قد يواجه السائقون الذين يُضبطون على الطريق بدون تأمين عواقب أشد.

فحص نظر

بالإضافة إلى ذلك، يجري حاليًا وضع خطط لإلزام من تبلغ أعمارهم 70 عامًا فأكثر بإجراء فحص نظر إلزامي كل ثلاث سنوات عند تجديد رخصة القيادة.

سيفقد من يفشل في ذلك حقه في القيادة بموجب المقترحات. ومن المفهوم أنه يجري أيضًا دراسة اختبارات لحالات أخرى، مثل الخرف.

وفي حديثه يوم الاثنين، قال السيد ستريتنغ إن وزيرة النقل تجري مشاورات ويدرس مجموعة كاملة من المقترحات، والتي سيتم الكشف عنها في "المستقبل القريب".

ومن المفهوم أن وزيرة النقل هايدي ألكسندر ستكشف عن هذه الإجراءات في استراتيجية جديدة للسلامة على الطرق في الخريف.

السائقون المسنون

ودافع وزير الصحة أيضًا عن الخطط المتعلقة بالسائقين المسنين.

وقال لوسائل الإعلام: "لا يُمكن أن يكون من الصواب أن نصل إلى وضع تُحمّل فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية فاتورةً سنويةً بقيمة ملياري جنيه إسترليني لأننا لا نأخذ السلامة على الطرق على محمل الجد بما فيه الكفاية - لا سيما مع تقدمنا في السن وتدهور صحة أعيننا، ولأننا لا نُجري فحوصات دورية."

وقال مصدر من حزب العمال: "في نهاية حكومة حزب العمال الأخيرة، كان عدد القتلى والجرحى الخطيرين على طرقنا منخفضًا بشكل قياسي، لكن الأعداد ظلت مرتفعةً باستمرار في ظل حكومات المحافظين المتعاقبة".

واضاف: "لن نقبل في أي ظرف آخر بوفاة 1600 شخص، وإصابة آلاف آخرين بجروح خطيرة، مما يُكلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية أكثر من ملياري جنيه إسترليني سنويًا".

وقال: "ستُقدم حكومة حزب العمال هذه أول استراتيجية للسلامة على الطرق منذ عقد، مُشددةً عقوباتها على من يخالف القانون، ومُحميةً مستخدمي الطرق، ومُعيدةً النظام إلى طرقنا."

وختم المصدر قائلا: "ويأتي ذلك بعد وفاة 1633 شخصا في حوادث مرورية في عام 2024، وإصابة ما يقرب من 28 ألف ضحية بجروح خطيرة".